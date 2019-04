Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - PKW beim Abbiegen überholt (20-0204)

Otterstadt (ots)

02.04.2019, 09.50 Uhr Auf der Landstraße 534 zwischen Otterstadt und Waldsee wollte eine 70-jährige VW Golf Fahrerin nach links in einen Feldweg abbiegen und setzte hierzu nach eigenen Angaben den linken Fahrtrichtungsanzeiger. Während des Abbiegevorgangs wurde sie von einem Audi A 4 überholt, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

