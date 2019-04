Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim -Dritter Tatverdächtiger zu Tankstellenüberfall im Lerchenkamp ermittelt und festgenommen-

Hildesheim (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 21.03.2019

(jpm)Am 21.03.2019, gegen 01:10 Uhr, kam es zu einem Überfall auf eine Tankstelle in der Straße Lerchenkamp in Hildesheim. Dabei konnten noch in der Nacht zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Die beiden 19-jährigen sind im Anschluss nach Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen auf Grund mangelnder Haftgründe entlassen worden (hiesige Pressemeldung vom 21.03.2019). Im Rahmen der weiteren Ermittlungen durch Beamte des 2. Fachkommissariats der Polizei Hildesheim erhärtete sich der dringende Tatverdacht gegen einen dritten Beschuldigten, der in die Tat involviert war. Dabei handelt es sich um einen 16-jährigen Jugendlichen aus Hildesheim. Den Ermittlungen zufolge war er nicht unwesentlich an dem Verbrechen beteiligt. Am Tattag begaben sich alle drei Beschuldigten zur tatbetroffenen Tankstelle und verübten arbeitsteilig den Raubüberfall. Der 16-jährige trat in der Tankstelle nicht in Erscheinung, sondern stand davor "Schmiere". Der Jugendliche ist bei der Polizei nicht unbekannt. Gegen ihn sind bereits weitere Strafverfahren wegen Eigentums- und Raubdelikten anhängig. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Hildesheim einen Untersuchungshaftbefehl mit dem Haftgrund der Wiederholungsgefahr gegen den 16-jährigen. Der Jugendliche konnte am 01.04.2019 verhaftet werden und wurde am Folgetag einem Richter vorgeführt, der die Untersuchungshaft verkündete. Anschließend wurde der 16-jährige einer Jugendanstalt zugeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell