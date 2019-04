Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geparkter PKW angefahren.

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth: (NO)

Am Dienstag, 02.04.2019 hatte ein Verkehrsteilnehmer seinen PKW Golf in der Lamspringer Straße 8 in Bodenburg ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Gegen 17:15 Uhr beobachtete ein Zeuge einen weißen SUV, der den abgestellten PKW in der Vorbeifahrt gestriffen haben soll. Durch die Berührung wurde der linke Kotflügel und das Vorderrad beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Der Fahrer des weißen SUV setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Da es bezüglich des abgelesenen Kennzeichens des Unfallflüchtigen widersprüchliche Angaben gibt, werden weitere Zeuge gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-901115 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell