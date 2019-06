Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190621-5: Metalldiebe festgenommen - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei seine Beobachtungen. Die Beamten konnten zwei Männer noch bei der Tatausführung stellen.

Ein Nachbar hörte am Mittwoch (19. Juni) um 18:05 Uhr verdächtige Geräusche an einem unbewohnten Haus in der Esperantostraße in der Ortslage Manheim (Alt) und meldete dies der Polizei. Die Beamten konnten einen 43-jährigen Mann auf dem Dach des Hauses stellen. Er war gerade dabei, die Haken der Regenrinnenbefestigung abzumontieren. Ein weiterer Mann (39) befand sich auf der Terrasse des Hauses. Die Männer hatten während ihres Beutezuges bereits zwei Taschen mit Altmetall gefüllt. Sie waren geständig. Ihnen war auf Nachfrage jedoch nicht klar, dass die Polizei patrouilliert und sie erwischt werden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen die beiden aus Bergheim stammenden Männer ein. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell