Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190622-4: Barbesucher schwer verletzt - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den gesuchten Männern machen können.

Am Donnerstag (20. Juni) kam es gegen 02:00 Uhr vor einer Bar in der Flach-Fengler-Straße in Wesseling zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Pärchen (31 / 21) und einer kleineren Personengruppe. Im weiteren Verlauf entwickelte sich daraus eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei unbekannten Tätern und dem späteren Opfer (31). Der Streit mündete darin, dass ein Täter den 31-Jährigen mit einer abgebrochenen Bierflasche schlug und schwer verletzte. Der Verletzte musste stationär ins Krankenhaus Wesseling eingeliefert werden. Lebensgefahr bestand nicht.

Der erste Täter (= Angreifer mit der Flasche) ist maximal 25 Jahre alt, hatte schwarze, kurze Haare und ist von dünner Statur. Er war mit einem blauen T-Shirt und weißen Schuhen bekleidet.

Der zweite Täter ist etwa 20 bis 22 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er hat ein rotes Tattoo, welches einem Kreuz ähnelt.

Das Kriminalkommissariat 11 in Hürth hat die Ermittlungen eingeleitet und fragt: Wer hat zur tatrelevanten Zeit die Jugendgruppe von dem Lokal weggehen sehen und kann Angaben machen zu den beiden Tätern? Hinweise bitte telefonisch unter 02233 52-0. (bm)

