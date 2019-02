Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ladendieb mit Haftbefehl

Mainz (ots)

Ein 28-jähriger rumänischer Staatsangehöriger lief am 09.02.2019 gegen 12:34 Uhr durch ein Mainzer Warenhaus und entnahm sechs T-Shirts aus der Auslage. Anschließend suchte er eine Umkleidekabine auf und hielt hierbei die T-Shirts in seiner Hand. Kurze Zeit später verließ er die Umkleidekabine, ohne die zuvor mitgeführten Kleidungsstücke in den Händen zu halten. All dies konnte durch zwei Ladendetektive festgestellt werden. Im Bereich des Parkhauses konnten die beiden Ladendetektive den 28-jährigen Beschuldigten ansprechen und zum Anhalten bewegen. Es konnte in Erfahrung gebracht werden, dass er die sechs T-Shirts angezogen hat und das Geschäft verlassen hat, ohne dabei die Ware zu bezahlen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 133 EUR. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass gegen den Beschuldigten ein Vollstreckungshaftbefehl besteht. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

