Polizei Düren

POL-DN: Baucontainer aufgebrochen

Düren (ots)

Mehrere Schlösser brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag auf, um aus einem Container zahlreiche Werkzeuge und Baumaschinen zu entwenden.

Die Tat geschah zwischen Mittwoch, 17:30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 07:00 Uhr. Der oder die Täter begaben sich auf das Gelände einer Baustelle an der Marie-Juchacz-Straße und machten sich an den Vorhängeschlössern eines als Lager genutzten Containers zu schaffen. Nachdem sie diese Schlösser entfernt hatten, konnten sie die Tür öffnen und sich an den Maschinen bedienen.

Aufgrund der Anzahl der entwendeten Werkzeuge ist es wahrscheinlich, dass die Täter über ein Fahrzeug zum Abtransport verfügten. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen werden an die Leitstelle der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 erbeten.

