Polizei Düren

POL-DN: Unfallflucht nach räuberischem Diebstahl

Düren (ots)

Ein Ladendetektiv eines Kaufhauses wurde Zeuge eines Diebstahls und anschließend zum Opfer der Täterin, die bei ihrer Flucht mit ihrem Auto vollkommen rücksichtslos agierte.

Der Angestellte des Kaufhauses hatte am Dienstagmittag gegen 13:40 Uhr eine Frau beobachtet, die Waren einsteckte, ohne diese zu bezahlen das Gebäude verließ und ihren Pkw auf dem Parkplatz an der Schützenstraße aufsuchte. Der Detektiv sprach die Frau an und forderte sie auf, sich mit ihm ins Büro zu begeben. Doch die Unbekannte setzte ihren Fußweg unbeirrt fort. Der Kaufhausmitarbeiter versuchte sie daran zu hindern, in ihren dort geparkten Wagen einzusteigen. Doch die Diebin ließ sich nicht beirren, kletterte über die Beifahrerseite ins Fahrzeug und setzte dieses rückwärts in Bewegung. Hierbei nahm sie ganz offensichtlich in Kauf, den Zeugen zu verletzen, denn dieser konnte nur durch einen Schritt zur Seite eine Kollision vermeiden. Ein anderes parkendes Fahrzeug wurde bei der Flucht der Diebin ebenso beschädigt wie die Schranke an der Ausfahrt des Parkplatzes, denn unter dieser fuhr die Flüchtende mit ihrem Wagen einfach hindurch und schob sie nach oben. Sie entfernte sich anschließend in Richtung Hohenzollernstraße.

Eine Beschreibung der Unbekannten sowie ihres Wagens samt Kennzeichen liegt vor, die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell