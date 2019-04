Polizei Düren

POL-DN: Flüchtiger Fußgänger gesucht

Düren (ots)

Am Abend des 01.04.2019 kam es auf der Valencienner Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Dieser entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise werden erbeten.

Gegen 18:10 Uhr am Montag hatte eine 59 Jahre alte Autofahrerin aus Kreuzau die Valencienner Straße befahren. Sie kam aus Richtung Innenstadt und beabsichtigte, nach links auf die Bahnstraße in Fahrtrichtung Rölsdorf abzubiegen. Zu diesem Zwecke hatte sie sich mit ihrem Wagen auf der Linksabbiegespur eingeordnet, auf der bereits mehrere Fahrzeuge vor ihr standen und das Umspringen der Ampel auf Grünlicht abwarteten. Gerade als dies geschehen war und sich die Autos langsam in Bewegung setzten, überquerte aus Richtung des dortigen netto-Marktes von rechts kommend ein Mann die Straße. Zeugenaussagen zufolge hatte er die Fahrbahn betreten und versucht, zwischen den bereits wieder anfahrenden Fahrzeugen auf die gegenüberliegende Straßenseite zu wechseln. Hierbei prallte er gegen die Autofront der Kreuzauerin und verursachte eine Beschädigung an der Windschutzscheibe. Anschließend setzte er seinen Weg fort und soll sich im weiteren Verlauf auf ein Grundstück an der Valencienner Straße begeben haben.

Die Polizei sucht nun Hinweise auf die Identität des Fußgängers, dem eine Verkehrsunfallflucht vorgeworfen wird. Zum Unfallzeitpunkt war er bekleidet mit einer gelben Jacke sowie einer Cordhose. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 02421 949-5222 oder außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten unter der 02421 949-6425.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell