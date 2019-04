Polizei Düren

POL-DN: Schülerin von Pkw erfasst

Düren (ots)

Als sie bei Grünlicht an einer Fußgängerampel die Straße überquerte, wurde am Montagmorgen eine 17-Jährige angefahren.

Der Verkehrsunfall geschah um 07:50 Uhr, als die Jugendliche aus Düren auf dem Weg zur Schule die Ringstraße in Birkesdorf queren musste. Ihren Angaben zufolge betätigte sie den Druckschalter an der Fußgängerampel in Höhe der Einmündung Matthias-Claudius-Straße und betrat die Fahrbahn, nachdem ihre Ampel auf Grün umgesprungen war. Dort wurde sie von einem Wagen erfasst, der auf der Ringstraße in Fahrtrichtung B 56 unterwegs war. An dessen Steuer saß eine 32 Jahre alte Frau aus Düren, die später erklärte, die für sie geltende Ampel sei grün gewesen. Außerdem sei sie durch die Sonne geblendet worden. Zwar habe sie das Mädchen plötzlich auf der Straße wahrgenommen, doch einen Zusammenstoß habe sie trotz einer Vollbremsung nicht mehr verhindern können.

Zeugenaussagen zufolge muss die Lichtzeichenanlage der Autofahrerin jedoch Rotlicht angezeigt haben, Hinweise auf einen technischen Defekt lagen nicht vor. Die Schülerin wurde bei der Kollision verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallverursacherin blieb körperlich unverletzt, an ihrem Wagen entstand kein Schaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr auf der Ringstraße beeinträchtigt.

