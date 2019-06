Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190624-1: Dreiköpfige Tätergruppe auf Diebestour - Frechen

Die jungen Männer im Alter zwischen 16 und 22 Jahren begingen zwei Diebstähle innerhalb von nur einer Stunde. Den 22-Jährigen schickte ein Haftrichter in Hauptverhandlungshaft.

Um 14:40 Uhr stahlen drei junge Männer (16, 16, 22) am Samstag (22. Juni) aus einem Mercedes Sprinter, der in der Werner-Erkens-Straße mit halboffenem Fenster abgestellt war, ein Mobiltelefon und eine Geldbörse mit Bargeld. Zeugen gaben eine Personenbeschreibung ab. Die leere Geldbörse fand ein Zeuge um 15:35 Uhr auf der Allee zum Sportpark und brachte sie zur Polizeidienststelle. Etwa zeitgleich stahlen zwei junge Männer im Freibad Frechen (Hans-Schaeven-Weg) einem 45-jährigen Familienvater den Autoschlüssel. Als dieser den Diebstahl bemerkte, flohen die beiden. Auch er beschrieb die Täter, als er die Polizei informierte. Den Schlüssel fand ein anderer Zeuge im Bereich der Toilettenanlagen. Die Polizisten stellten fest, dass es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelte. Die Beamten nahmen zwei 16- und 22-Jährige noch im Freibad vorläufig fest. Während der 16-Jährige später entlassen wurde, fuhr der andere zur JVA nach Ossendorf. (bm)

