Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190625-5: Falscher Polizist scheiterte - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die von ihm angerufenen Senioren reagierten besonnen und wenig überrascht. Manche von ihnen kannten die Masche. Alle informierten nach dem fingierten Gespräch über den Notruf 110 die "richtige Polizei".

Am Montag (24. Juni) klingelte bei elf Senioren im Alter zwischen 60 und 88 Jahren im Stadtgebiet Frechen das Telefon. Die Nummer des Anrufers war stets unterdrückt. In der Leitung war ein Mann, der angab, von der Polizeidienststelle in Frechen zu sein. Seine Geschichte war, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde, eine Notiz mit den Personaldaten der Angerufenen gefunden wurde und sie nun Gefahr laufen, ebenfalls bestohlen zu werden. Die Senioren ließen sich nicht beirren und gaben an, die Masche zu kennen, worauf der falsche Polizist die Gespräche beendete.

Die Polizei lobt das besonnene Verhalten der Senioren. Das Kriminalkommissariat 12 veranlasste zeitnah die Veröffentlichung einer Rundfunkwarnung für das Frechener Stadtgebiet beim Regionalsender Radio Erft. Daneben warnte die Polizeipressestelle die Bevölkerung via Twitter und Facebook. Die Resonanzen waren positiv. Weitere Anrufe des falschen Polizisten hat es in der Folge nicht mehr gegeben. Es blieb bei elf angezeigten Sachverhalten.

Die Polizei empfiehlt, weiterhin wachsam zu sein und sich durch falsche Polizisten nicht verunsichern zu lassen. Beenden auch Sie die Gespräche sofort und wählen den Notruf 110 der Polizei. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell