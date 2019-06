Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wachenheim - Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wachenheim (ots)

Am 10.06.19, gegen 09:30 Uhr, befuhr ein 81-jähriger Mann den Radweg vom Friedelsheim kommend i.R. Wachenheim. Vor der Brücke über die B 271 verließ er den Radweg, um auf der L 525 über die Brücke nach Wachenheim zu gelangen. Hierbei übersah er eine auf der L 525 fahrende 74- Pkw-Fahrerin und prallte an die Beifahrerseite des Pkw. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Ludwigshafen eingeliefert. Dort stellte sich heraus, dass die Verletzungen glücklicherweise nicht lebensgefährlich waren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.700 Euro.

