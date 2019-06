Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bei Personenkontrolle Marihuana entdeckt

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Am 10.01.2019, um 00.10 Uhr wurde ein 19-und ein 16-jähriger Wachenheimer auf einem Feldweg in Wachenheim einer Personenkontrolle unterzogen. Bei den Beiden konnte Marihuana Geruch festgestellt werden. Bei der Kontrolle und Durchsuchung der Personen konnte in einer Umhängetasche Marihuana festgestellt werden. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt.

