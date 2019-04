Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Nachtragsmeldung zur angekündigten Amoktat an Schule

Flensburg (ots)

Der am Mittwochmorgen (03.04.2019) an der Eckener Schule in Flensburg festgenommene 17-jährige Schüler wurde im Laufe des Tages durch die Kriminalpolizei vernommen. Der Jugendliche hat eingeräumt, dass er verantwortlich für die Ankündigung in einem Internetchat war, mehrere Menschen in der Schule töten zu wollen. Er führte in seinem Rucksack mehrere griffbereite Messer mit, die er nach eigenen Angaben gegen andere Menschen einsetzen wollte. Hintergrund des Tatvorhabens dürften persönliche Probleme sein, die er nicht anderweitig kompensieren konnte. Der Schüler wurde in eine psychiatrische Klinik für Kinder und Jugendliche eingewiesen.

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes werden keine weiteren Informationen über den Jugendlichen und die näheren Tatumstände veröffentlicht.

Die Pressemitteilung ergeht im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft Flensburg.

