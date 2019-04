Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Warnung vor betrügerischen Handwerkern: Ausländische Arbeiterkolonnen bieten erneut ihre Dienste an

Handewitt/Flensburg (ots)

In Flensburg und Umgebung sind seit einigen Tagen wieder Arbeiterkolonnen unterwegs, die für "kleines" Geld ihre Dienste rund ums Haus anbieten.

Am Donnerstagnachmittag (28.03.19) wurde beispielsweise eine Hausbesitzerin aus Handewitt um 1250 Euro betrogen. Als die Frau an ihrer Haustür stand, kam ein englischsprechender Mann auf sie zu und teilte ihr mit, dass seine Firma in der Gegend bereits einige Arbeiten an Häusern durchgeführt hätten und ihr, da man ja nun bereits vor Ort sei, einen besonderen Preis für das Reinigen und Versiegeln von Pflastersteinen anbieten könne. Der Frau wurde ein Preis von 1250,- Euro statt dem Normalpreis von 3000,- Euro angeboten. Sie vereinbarte die Bezahlung per Rechnung und anschließender Überweisung. Der Handwerker gab sich einverstanden. Insgesamt begannen anschließend vor und hinter dem Haus vier Handwerker mit den Säuberungsarbeiten der Pflastersteine. Noch vor Beendigung der Arbeiten gab der "Vorarbeiter" an, man müsse nun einen anderen Auftrag in einer Nebenstraße annehmen und wolle nun das vereinbarte Geld in bar. Dabei kam er bedrohend auf die Frau zu, so dass diese schließlich einwilligte, das Geld bei einer nahegelegenen Bank abhob und an den Handwerker übergab. Später stellte sie fest, dass die Steine nach dem Reinigen nicht versiegelt wurden, sondern dass lediglich eine Flüssigkeit (vermutlich Spülmittel) auf diese gegossen wurde. Die Männer sind in unbekannte Richtung geflüchtet.

Wir bitten Sie: Bitte informieren Sie uns sofort unter dem Polizeiruf 110, sollten Sie solche Handwerker-Angebote an Ihrer Haustür erhalten! Wir werden dann die anwesenden Personen, deren Legitimation und Anliegen vor Ort überprüfen.

