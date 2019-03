Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Raubüberfall auf Tankstelle in der Osterallee geklärt

Zwei Tatverdächtige geständig/Weiterer Raub und Betrugsdelikte aufgeklärt

Flensburg / Hollenstedt (ots)

Am Montagabend, 04.03.19, gegen 21.45 Uhr, wurde die Tankstelle in der Osterallee überfallen. Zwei mit Emoji-Gesichtern maskierte Männer betraten die Tankstelle, bedrohten den Mitarbeiter mit einer Pistole und entnahmen aus der Kasse mehrere hundert Euro Bargeld. Anschließend verließen sie die Tankstelle und flüchteten mit einem silbernen 5-er BMW ohne Kennzeichen. Das Kommissariat 7 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg nahm sofort die Ermittlungen auf und konnte einen Tatzusammenhang zu einem Überfall auf eine Tankstelle in Hollenstedt (Landkreis Harburg) herstellen, der am 28.02.19 begangen wurde. Am 20.03.19 wurde durch die Polizei Buchholz i.d. Nordheide auf Anordnung des Amtsgerichts Stade eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasst. Weitere Ermittlungen, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Polizeidienststellen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, führten schließlich auf die Spur von zwei jungen Männern im Alter von 18 und 20 Jahren aus den Kreisen Pinneberg und Steinburg. Am Donnerstagnachmittag (28.03.19) konnten die Tatverdächtigen festgenommen werden. Auf Anordnung des Amtsgerichts Flensburg wurden anschließend die Wohnungen sowie das mutmaßliche Tatfahrzeug durchsucht. Umfangreiches Beweismaterial, u.a. die bei den Raubtaten benutzten Masken sowie die Schusswaffe, wurden aufgefunden und sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen sind geständig. Ihnen konnten weiterhin mehrere Betrugstaten zum Nachteil verschiedener Tankstellen in Breitenburg, Elmshorn, Busdorf und Appen zugeordnet werden. Heute Nachmittag (Freitag, 29.03.19) werden die zwei jungen Männer einem Haftrichter in Itzehoe vorgeführt.

