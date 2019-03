Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bredstedt - Vermeintliches Diebesgut aufgefunden - Eigentümer gesucht!

Bredstedt (ots)

Nachdem bei der Polizeistation in Bredstedt eine Anzeige wegen eines Diebstahls erstattet wurde und durch Zeugen ein Hinweis auf den möglichen Täter gegeben werden konnte, durchsuchten auf Beschluss des Amtsgerichts Flensburg am 19.03.2019 Polizeibeamte das Haus des Tatverdächtigen in Bredstedt. Es wurden 49 Gegenstände beschlagnahmt, die teilweise bereits Straftaten zugeordnet werden konnten. So konnten einige gestohlene Werkzeuge und Fahrräder schon wieder ihren rechtmäßigen Eigentümern übergeben werden. Bei anderen Gegenständen steht jedoch noch nicht fest, ob sie aus Diebstählen stammen bzw. irgendwo vermisst werden.

Wer meint, sein Eigentum wiederzuerkennen, unabhängig davon, ob bereits eine Anzeige erstattet wurde oder nicht, wird gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 04671-96056 bei der Polizei in Bredstedt zu melden.

