POL-PDLD: Maikammer - Alles aus Liebe

Maikammer (ots)

Wenn man jemanden liebt, tut man so einiges. Das dachte sich auch die Freundin eines 20-jährigen Autofahrers, die heute Nacht ihren angeheiterten Freund bei der Wache abholen musste. Dieser wurde nämlich von der Streife in der Immengartenstraße gegen 00.30 Uhr kontrolliert und weil er 0,6 Promille Atemalkohol intus hatte, mit auf die Dienststelle genommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Neben einem Bußgeldbescheid, einem Fahrverbot sowie Punkte in Flensburg wird er sich wohl Gedanken über eine angemessene Wiedergutmachung bei seiner Freundin machen müssen.

