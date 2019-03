Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Versuchter Einbruch in Schuhgeschäft - Zeugen gesucht

Husum (ots)

Unbekannte Täter sind in am vergangenen Wochenende (23.03.19-25.03.19) in ein Schuhgeschäft am Markt eingebrochen. Durch das gewaltsame Aufhebeln einer Hintertür gelangten die Täter in das Objekt. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen übernommen und fragt: wer hat am Wochenende verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche in der Nähe des Marktes wahrgenommen? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04848-8300 zu melden.

