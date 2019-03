Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Folgemeldung zu dem im Husumer Hafen geborgenen Toten: Mann ist identifiziert, vielen Dank für die Mithilfe

Husum (ots)

Der am Dienstagabend (19.03.19) im Husumer Außenhafen aufgefundene tote Mann konnte nun identifiziert werden. Es handelt sich um einen 41-jährigen Husumer, der in der Nähe des Hafens wohnte. Die Kriminalpolizei in Husum hat bereits am Dienstagabend die Todesursachenermittlung übernommen. Vielen Dank für die Mithilfe.

