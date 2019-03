Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sörup - Nach Einbruch und Vandalismus in Schule: Festnahme von drei jungen Männern

Sörup (ots)

Am Dienstagabend (19.03.19), gegen 21.35 Uhr, alarmierte ein aufmerksamer Bürger über den Notruf die Polizei. Er erklärte, dass gegenwärtig in die Südenseeschule in Sörup eingebrochen werde.

Beamte der Polizeistation in Tarp trafen kurz darauf am Tatort ein, während sich weitere Streifenwagenbesatzungen in die Nahbereichsfahndung begaben. Tatsächlich hatten Einbrecher gewaltsam ein Fenster der Schule und anschließend im Inneren des Gebäudes diverse weitere Türen und Schränke gewaltsam geöffnet. In der Schulküche und im Lehrerzimmer wurde Ketchup und Zahncreme verteilt. Der Inhalt verschiedener Vitrinen im Obergeschoß wurden auf den Boden geworfen und mutwillig zerstört.

Einer Streifenwagenbesatzung gelang es, auch aufgrund der Täterbeschreibung des aufmerksamen Zeugen, drei männliche Personen im Bereich des Gesundheitszentrums in Sörup auszumachen. Unbekannt waren ihnen die Männer im Alter von 20-23 Jahren nicht. Die Drei wurden vorläufig festgenommen und an die Kripo in Schleswig übergeben. Dort räumten sie bei der anschließenden Vernehmung eine Tatbegehung ein. Das von ihnen vor der Festnahme versteckte Diebesgut konnte aufgefunden werden.

Weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Schleswig unter der Rufnummer 04621-840 zu melden.

