Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Polizisten hatten den richtigen Riecher - 27-jähriger Autofahrer u.a. unter Drogeneinfluss, ohne Führerschein und Versicherungsschutz und mit falschen Kennzeichen unterwegs

Flensburg (ots)

Am Sonntagabend (17.03.19), um 18.10 Uhr, befanden sich zwei Beamte des 1. Polizeireviers Flensburg auf Streifenfahrt in der Husumer Straße, als ihnen ein Audi auffiel, dem sie eine Weile folgten, bis sie sich schließlich in der Straße "Zur Bleiche" zu einer Fahrzeugkontrolle entschlossen. Erst in der Eckernförder Landstraße nahm der Fahrer des Audi die Anhalte-Signale des Polizeiautos wahr und stoppte sein Fahrzeug. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 27-jährige Fahrer noch nie einen Führerschein besessen hatte. Außerdem hatte er die Kennzeichen, die bei einer Abfrage der Beamten als nicht registriert galten, manipuliert, so dass er folglich ohne Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war. Im Fahrzeug fanden die Beamten u.a. weitere entstempelte Kennzeichen, außerdem ein verbotenes Einhandmesser, welches zugriffsbereit in einem Fach unterhalb des Lenkrades lag, scharfe Munition und kleine Mengen an Betäubungsmitteln. Der 27-Jährige wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Wache des 1. Polizeirevieres verbracht und wird sich nun für diverse Straftaten verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell