Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Fahrstunde für 10-Jährigen? Polizei sucht weitere Zeugen

Langballigau (ots)

In Langballigau folgte ein Fahrzeugführer am Samstagnachmittag (16.03.19), gegen 15.45 Uhr, im Strandweg bis zur Hauptstraße einem weißen Citroen Van in dem ein ca. 10-12-jähriger Junge auf dem Fahrersitz saß und das Fahrzeug fuhr. An der Einmündung zur Hauptstraße wurde das Fahrzeug schließlich gestoppt und ein Fahrerwechsel wurde vollzogen. Der Zeuge fuhr nach Hause und teilte seine Beobachtungen und das Kennzeichen des Citroen telefonisch der Polizei mit. Daraufhin suchten die Polizeibeamten die Halteraddresse des Fahrzeuges auf und trafen dort auf den Fahrzeughalter und dessen 10-jährigen Sohn auf den die Zeugenbeschreibung passte. Der Halter stritt jedoch ab, dass er seinen Sohn im öffentlichen Verkehrsraum hat fahren lassen. Die Polizeistation Husby hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf weitere Zeugen dieser illegalen Fahrstunde. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04634-9397980 zu melden.

