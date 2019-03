POL-FL: Husum - Zwillenschütze aufgrund von Zeugenaussagen ermittelt - 35-jähriger Husumer geständig

Polizeidirektion Flensburg

Im Zeitraum vom 26.02.19 bis 28.02.19 wurden Schaufensterscheiben eines Husumer Geschäftshauses in der Innenstadt mit Murmeln beschossen. Die Geschosse durchschlugen die Scheiben, es entstand ein hoher Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Durch Zeugenaussagen konnte nun ein Tatverdächtiger ermittelt werden, bei dem am Mittwoch (20.03.19) ein durch das Amtsgericht Husum erlassener Durchsuchungsbeschluss durch Beamte der Kripo Husum vollstreckt wurde. In der Wohnung des Mannes wurden Zwillen, Murmeln und andere Schussapparate sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Der 35-jährige Husumer ist geständig.

