Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Harrislee: Mehrere Einbrüche in der Süderstraße und Am Markt

Harrislee (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (27.03.19) wurden Harrislee mindestens fünf Einbrüche in Geschäfte rund um die Süderstraße und Am Markt verübt. Unbekannte Personen hebelten die Türen zu zwei Friseursalons auf und entwendeten geringe Mengen Bargeld. Bei einem Optiker wurden Tablets gestohlen. Auch hier wurde die Tür aufhebelt. Bei einem Bekleidungsgeschäft und einer Bäckerei versuchten die Täter ebenfalls einzudringen, gelangten jedoch nicht in die Gebäude.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet, dass sich Zeugen und Hinweisgeber unter der Telefonnummer: 0461 - 484 0 melden.

