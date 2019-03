POL-FL: Verletzte Möwe rettet sich direkt vor das Polizeirevier

Polizeidirektion Flensburg

Flensburg (ots)

Freitagnachmittag (29.03.19), gegen 14 Uhr, meldete sich eine Passantin auf der Wache des 1. Polizeirevieres in Flensburg. Direkt vor dem Revier saß eine Möwe die sich vermutlich den linken Flügel gebrochen hatte. Zwei Beamte nahmen sich dem verletzten Tier an und brachten es zur Tierauffangstation in Hüllerup. Dort wird man die verletzte Möwe wieder aufpäppeln und auswildern.

