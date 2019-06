Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Raudelikt

Bad Dürkheim (ots)

Am 09.06.2019, um 17.14 Uhr kam es in Bad Dürkheim in einer Fachlinik zu einem Raubdelikt. Ein 59-jähriger Patient wartete bis die Kassiererin der Cafeteria alleine war, klopfte an die Tür und schlug diese mit mehreren Faustschlägen nieder. Der Täter wollte gerade mit den Einnahmen flüchten, konnte jedoch durch Patienten, die das Geschehen mitbekamen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei dem Täter konnten die Tageseinnahmen sichergestellt werden. Dieser war erheblich alkoholisiert. Die Kassiererin musste in ein Krankenhaus zur Untersuchung verbracht werden. Der Patient erhielt Hausverbot für die Klinik.

