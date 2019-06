Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alleinunfall

Esthal (ots)

Am Morgen des 8. Juni kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L499 von Elmstein kommend in Richtung Neustadt. In einer Rechtskurve verlor der 24-jährige Neustadter, aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieser kam erst nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und kollidiert mit einer Mauer am linken Fahrbahnrand. Beide im Fahrzeug befindlichen Personen blieben unverletzt. Am Mercedes des Verunfallten entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell