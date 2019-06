Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Fahranfängerin mit 1,02 Promille

Bad Dürkheim (ots)

Am Sonntag, 09.06.2019 um 03:06 Uhr, wurde eine 18-jährige PKW-Fahrerin in Bad Dürkheim durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Fahranfängerin muss mit einem Bußgeld in Höhe von min. 500 EUR, einem Monat Fahrverbot und einer Eintragung von zwei Punkten im Fahreignungsregister rechnen.

