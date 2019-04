Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Leichtverletzte bei Parkplatzunfall

Betzdorf (ots)

Als eine Fußgängerin am Dienstag, den 23.04.2019, gegen 12.05 Uhr, ihren Einkaufswagen auf dem Parkplatz eines in der Wilhelmstr. in Betzdorf befindlichen Baumarkts zurückbringen wollte, wurde sie von einem bislang unbekannten, vorbeifahrenden Pkw-Fahrer leicht touchiert. Trotz "Hilferufe" setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um die Fußgängerin zu kümmern, die sich leichte Verletzungen zuzog. Die Ermittlungen nach dem Fahrer dauern noch an. Hinweise an die Polizei Betzdorf, Tel.: 02741/9260.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/9260

www.polizei.rlp.de/pi.betzdorf



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell