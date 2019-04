Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Raub auf 66-Jährigen in der Marktstraße in Neuwied

Neuwied (ots)

Am vergangenen Dienstag kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 66-jährigen Mannes in der Marktstraße in Neuwied. Der Geschädigte wurde vollig unvermittelt durch den laut Zeugenaussagen ca. 30 Jahre alten Mann mit mehreren Faustschlägen gegen den Kopf und insbesondere die Schläfe attackiert. Als der Geschädigte zu Boden ging, trat der Täter weiter auf den 66-Jährigen ein. Erst als der Mann um Hilfe rief, ließ der Täter von diesem ab. Der Täter nahm sein Diebesgut an sich und flüchtete.

Nachfolgende Täterbeschreibung erfolgte durch bekannte Zeugen:

männlich, ca. 1,80 m groß, Ende 20 bis Mitte 30, heller Teint, schlank, ungepflegte Erscheinung, dunkle, verwaschene/ältere Bekleidung, schmales Gesicht

Wer kann sachdienliche Hinweise zum Täter/zur Tat geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Neuwied unter der Rufnummer 02631/878-0.

