Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Falscher Führerschein und unter Betäubungsmitteleinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Sonntagabend 23:15 Uhr wurde ein BMW in der Peter-Koch-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei dem 37-jährigen Haßlocher drogenbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt wurden, wurde dieser zur Dienststelle verbracht und eine Blutprobe entnommen. Da sich bezüglich des ausgehändigten, polnischen Führerscheins Zweifel an der Echtheit ergaben, wurde dieser ebenfalls sichergestellt. Dem Fahrer droht nun eine Strafanzeige hinsichtlich Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und einer Ordnungswidrigkeitenanzeige auf Grund der Fahrt unter Einwirkung berauschender Mittel.

