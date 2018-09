POL-EN: Ennepetal - Ein Täter flüchtet in weißem Lieferwagen

Ennepetal (ots) - Am 09.09.2018, gegen 04.30 Uhr, versuchten vier dunkel gekleidete Personen von einem Firmengrundstück an der Memelstraße acht Gitterboxen zu entwenden. Beim Erblicken eines Arbeiters ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab. Einer von ihnen stieg in ein weißes Lieferfahrzeug ein und fuhr davon. Die anderen drei Personen entfernten sich zu Fuß in Richtung Egerstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Weitere Ermittlungen dauern an.

