Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Steuergerät für Sprinkleranlage gestohlen

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 05.04.2019 gegen 14:00 Uhr und dem 08.04.2019 gegen 08:00 Uhr brachen unbekannte Täter auf dem Gelände der Bezirkssportanlage Oggersheim "In den Neugärten" einen Verteilerkasten auf und stahlen ein Steuergerät für die Bedienung der Sprinkleranlage. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

