Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: berauschter Fahrradfahrer in Ludwigshafen-Mundenheim

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagabend gegen 23:00 Uhr wurde ein 17-jähriger Ludwigshafener in der Saarlandstraße durch Beamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 auf seinem Fahrrad einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten Anzeichen für einen Drogenkonsum feststellen. Darauf angesprochen gab er an, dass er wenige Stunden zuvor Marihuana konsumiert habe. Aus diesem Grund wurde ihm auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell