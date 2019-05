Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer nimmt Radfahrer die Vorfahrt

Ludwigshafen (ots)

Ein 52-jähriger Fahrradfahrer musste am Donnerstag (09.05.2019) mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem ihm die Vorfahrt genommen wurde. Ein 63-Jähriger fuhr mit seinem PKW gegen 17.30 Uhr auf der Bürgermeister-Trupp-Straße in Richtung Trichterstraße und wollte links auf die L523 abbiegen. Hierbei übersah er den Fahrradfahrer, der von rechts kam. Beide Verkehrsteilnehmer stießen zusammen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro

