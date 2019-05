Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falscher Polizeibeamter

Ludwigshafen (ots)

In den Abendstunden des 09.05.2019 rief ein unbekannter Mann bei einer 85-Jährigen im Bereich der Gartenstadt an und gab sich als Polizeibeamter aus. Da der Unbekannte bei der Frau nicht weiterkam und sie nicht auf das Gespräch einging, beendete der Betrüger das Telefonat. Ein Schaden zum Nachteil der 85-Jährigen entstand nicht.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, empfiehlt die Polizei: 1. Lassen Sie sich den Namen nennen, legen Sie auf, verständigen sie ihre örtliche Polizeidienststelle (oder Nortuf 110) und schildern Sie den Sachverhalt. 2. Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. 3. Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. 4. Die Polizei wird Sie niemals am Telefon auffordern, Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse oder die Aufbewahrung von Wertsachen zu geben. 5. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. 6. Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

