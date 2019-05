Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Smartphone geraubt

Ludwigshafen (ots)

Zwei Unbekannte raubten am Donnerstag (09.05.2019) ein Smartphone im Wert von 500 Euro von zwei Jugendlichen. Die beiden Jugendlichen (17 und 18 Jahre) waren gegen 21.30 Uhr zu Fuß in der Hohenzollernstraße im Bereich des Marienparks unterwegs, als ihnen zwei junge Männer entgegenkamen. Einer der Männer bat den 18-Jährigen, ihm dessen Smartphone zu leihen. Er händigte das Handy aus. Als er es aber wieder zurückforderte, zückte der Mann ein Pfefferspray und bedrohte die beiden Jugendliche. Mit dem Smartphone in der Tasche flüchteten die beiden Männer. Beide Täter waren zwischen 20 und 24 Jahre alt, hatten jeweils eine dicke und dünne Statur, circa 1,80 m groß. Beide waren mit Fahrrädern unterwegs. Die beiden Jugendlichen wurden nicht verletzt.

