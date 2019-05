Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen Friesenheim - Beschädigung von Wahlplakaten und Gefährdung des Fahrzeugverkehrs

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01:00 Uhr, liefen zwei Heranwachsende durch die Leuschnerstraße in Richtung Ruthenplatz-Kreisel. Hierbei beschädigten sie mehrere Wahlplakate und stellten mobile Verkehrsschilder auf die Fahrbahn, so dass der Fahrzeugverkehr gefährdet wurde. Die beiden Heranwachsenden konnte im Nahbereich angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass einer der beiden mittels Haftbefehl gesucht wurde. Gegen die beiden Heranwachsenden wurden ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, sowie Sachbeschädigung, eingeleitet.

