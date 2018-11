POL-OG: Brand eines Schuppens

Gaggenau/Ottenau (ots) - Am Montagabend brach aus bislang unbekannter Ursache in einem Schuppen in der Friedhofstraße ein Brand aus. Das Feuer griff auf des Dach eines nahestehenden Anwesens über. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Der Schuppen brannte vollständig ab, wodurch ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro entstand. Der Schaden am Dach beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Das Polizeirevier Gaggenau hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

