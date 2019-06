Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung an Pkw

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Ein bislang unbekannter Junger Mann beschädigte am 10.06.2019, um 00.10 Uhr in Wachenheim in der Bahnhofstraße einen Außenspiegel eines VW Caddy. Der Mann schlug mit der Faust gegen den Spiegel, so dass dieser beschädigt wurde. Der Mann war in einer Gruppe unterwegs. Er konnte aus der Entfernung von dem Geschädigten dabei beobachtet werden. Anschließend entfernte sich die Gruppe in unbekannte Richtung.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 06322 963-0 oder via. E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de

