Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Otterstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von 25.000EUR kam es am Morgen des 15.02.2019 in Otterstadt. Der Fahrer eines Audis wollte am rechten Fahrbahnrand in der Mannheimer Straße parken. Aufgrund der tiefstehenden Sonne bemerkte eine dahinterfahrende VW Touran Fahrerin dies zu spät und fuhr ungebremst auf den Audi Q7 auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 25000EUR. Verletzt wurde niemand.

