POL-PPRP: (Ludwigshafen) Einbrüche im Stadtgebiet am vergangenen Wochenende

Ludwigshafen (ots) - Zwischen Freitagabend und Montagmorgen brachen Unbekannte die Hintertür einer Bäckereifiliale in der Bismarckstraße auf. Dort entwendeten die Täter rund 100,-- Euro Münzgeld. Ein Verkaufsstand im Winterdorf vor der Rheingalerie wurde am späten Sonntagabend zwischen 16 Uhr und 22 Uhr aufgebrochen. Entwendet wurde hier nichts. In ein Café in der Berlilner Straße brachen Unebaknnte zwischen Sonntagnacht und Montagmorgen ein. Durch ein gekipptes Fenster gelangen die Täter in das Lokal. Hier brachen sie drei Geldspielautomaten auf und entnahmen das Münzgeld. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Am frühen Montagmorgen, gegen 3 Uhr, bemerkte ein Anwohner verdächtige Geräusche in einem Blumengeschäft in der Bismarckstraß. Leider meldete er seine Wahrnehmung erst rund eine dreiviertel Stunde später der Polizei. Als diese vor Ort eintrafen stellten die Polizisten fest, dass tatsächlich in das Geschäft eingebrochen worden war. Unbekannte hatten das Blumengeschäft betreten, entwendet wurde aber nichts.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat am vergangenen Wochenende auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

