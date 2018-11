POL-PPRP: Wildunfall auf B9

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagabend (25.11.2018) gegen 20:30 Uhr fuhr ein 58-Jähriger von der A6 an der Ausfahrt zur B9 in Richtung Ludwigshafen Nord, als plötzlich ein Wildschwein vor sein Auto sprang. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde das Auto an der St0ßstange und an den Reifen beschädigt. Das Wildschwein rappelte sich auf und rannte dann rasch in den Wald.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

