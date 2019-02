Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brand in Lagerhalle

Speyer (ots)

Am 15.02.2019 kam es gegen 06:00 Uhr zu einer dichten Rauchentwicklung in einer Lagerhalle in der Werkstraße. Durch die Feuerwehr konnte in einem Nebenraum der Lagerhalle ein Brand festgestellt und gelöscht werden. Durch den Brand wurden die Dachbalken des Gebäudes stark beschädigt. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Für die Dauer der Löscharbeiten mussten die angrenzenden Nachbarn kurzzeitig ihre Wohnungen verlassen. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei Ludwighafen übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

