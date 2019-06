Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190626-1: Verkehrsunfall nach Wendemanöver - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Autofahrer wendete auf der Luxemburger Straße bei regem Verkehrsaufkommen. Ein nachfolgender Kastenwagen stieß gegen die Fahrertür des Autos. Der Verkehr kam zu Erliegen.

Ein 55-jähriger Autofahrer und ein nachfolgender Kastenwagenfahrer (76) waren am Dienstag (25. Juni) um 12:30 Uhr in Richtung Erftstadt unterwegs. Zwischen der Industriestraße und der Gennerstraße wendete der Autofahrer im 70er-Bereich aus bisher unerklärlichen Gründen, um zurück in Richtung Hürth zu fahren. Der 76-Jährige versuchte, nach links auszuweichen und stieß in die Fahrerseite des Wagens. Dabei wurden beide Fahrer sowie ihre beiden jeweiligen Beifahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die B265 in beiden Fahrtrichtungen für etwa eine Stunde komplett gesperrt. (bm)

