Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190626-3: Betrüger überklebte Etiketten - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei hat am Dienstag (25. Juni) einen 21-jährigen Mann vorläufig festgenommen.

Ein Zeuge (42) bemerkte gegen 14:15 Uhr in einem Baumarkt, wie der 21-Jährige falsche Etikette über die Originale klebte, um so deutlich günstiger an seine Waren zu kommen. Anschließend zahlte er seinen Einkauf an der Kasse zu "seinem Preis". Hinter dem Kassenbereich konfrontierte der Zeuge den Tatverdächtigen mit seinen Beobachtungen. Dabei stellte er fest, dass die Preisschilder selbst vom 21-Jährigen angefertigt worden waren. Polizisten nahmen den Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, fest. Er wird heute einem Haftrichter vorgeführt. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell