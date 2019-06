Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbrecher im Mehrfamilienhaus.

Lippe (ots)

Gleich in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Petri-Straße drangen bislang Unbekannte am Montag ein. Zwischen Mitternacht und 16:30 Uhr gelangten die Täter vermutlich durch eine unverschlossene Haustür in das Objekt. Aus den Wohnungen stahlen die Einbrecher zwei Spielekonsolen sowie einen Laptop im Gesamtwert von zirka 1.500 Euro. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

