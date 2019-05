Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Vereinsheim

Heese (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochabend brachen Unbekannte in ein Vereinsheim am Kiebitzsee ein. Nach Überwinden der Umzäunung gelangte der Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten des Vereins der Hundefreunde Celle. Nach erster Durchsicht fehlen Süßigkeiten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Celle, Tel.: 05141/2770, entgegen.

